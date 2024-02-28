عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة سوهاج: فوز مشروعي نقاط الكربون النانوية لعلاج السرطان بأولمبياد الشركات الناشئة

صدى البلد

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن فوز الجامعة بمشروعين ضمن مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة، بقيمة ٣ ملايين جنيه، أحدهم من كلية العلوم والآخر من كلية التكنولوجيا والتعليم بالجامعة.و التي أطلقها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لطلاب الجامعات برعاية الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وثمن "النعماني" دعم القيادة السياسية للمبتكرين والمبدعين من الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، الذين يسعون لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى نماذج عمل فعّالة.

وأضاف أن ادارة الجامعة تقدم كافة اوجه الدعم لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ  بالجامعة، وذلك  تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والتي تتضمن في أحد محاورها تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.

وأشاد بالمشاريع الفائزة بالمسابقة وهو مشروع نقاط الكربون النانوية المستدامة لعلاج السرطان والمقدم من كلية العلوم، وروبوت النظافة المستدامه والمقدم من كلية التكنولوجيا والتعليم، مقدماً التهنئة لجميع القائمين على تتفيذ هذه المشروعات العلمية القيمة.

txt

شاب ينهي حياة والدته في سوهاج.. والأب حاول نفي الجريمة.. ما السر؟

txt

الأول من مارس.. فتح باب التقدم بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة سوهاج

جامعة سوهاج

وأعرب الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن فحره واعتزازه بطلاب الجامعة والذين يبرهنون دائماً علي انهم قادرين علي الابداع والإبتكار في كافة المجالات، وذلك في ظل الدعم المادي والمعنوي الذي تقدم ادارة الجامعة لهم.

وأضاف ان المشروع الخاص بكلية التكنولوجيا والتعليم تم تحت إشراف الدكتور أحمد منتصر وكيل كلية لشئون التعليم والطلاب، ومشروع كلية العلوم تم تحت أشراف الدكتور محمود عبد العليم الأستاذ بكلية العلوم قسم الكيمياء.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد .. تسجيل صوتي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة جواهرجي بولاق

الدولار يتجه لخسائر إضافية في مصر.. وهذه قيمته أمام الجنيه

2500 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد ساعات من تصريحات صندوق النقد

«قرب من 40»|ضربة جديدة لـ الدولار بالسوق السوداء بعد تصريحات صندوق النقد

هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. والبيض يستقر

اللاعب يرحب.. إعلامي يعلن عن صفقة نارية لنادي الزمالك

أنا آسفة اتوترت.. السيسي يتدخل لمساعدة رنا رئيس خلال احتفالية قادرون باختلاف

في واقعة قـ.تل جواهرجي بولاق.. المتهم يكشف التفاصيل ويمثل جريمته| خاص

موضوعات متعلقة

نهاية غير متوقعة لـ"آدم" بسبب حصان في سوهاج..القصة الكاملة

ترشيحاتنا

بحلول 2025.. الاتحاد الأوروبي يعلن مضاعفة انتاج الذخيرة إلى 2 مليون قذيفة سنوياً

خالد بيبو يكشف عن فترة غياب ياسر إبراهيم

بحالة مميزة.. فيات تيبو بـ 120 ألف جنيه | صور

دار الإفتاء المصرية تكشف عن منهجها في رؤية هلال رمضان

بالعملات المحلية.. روسبا تدرس إنشاء منصة دفع رقمية مشتركة لدول مجموعة البريكس

الرئيس السيسي لطفل فلسطيني: الله قادر على الدعم والنصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر ظهور شيرين رضا بالعكاز مع منى الشاذلي.. وهذا موعد شفائها

للوقاية من حادثة حبيبة الشماع.. 7 أشياء مهمة لابد فعلها قبل ركوب التاكسي

رأس الحكمة تفك شفرة الأسعار| توفير 11 سلعة قبل رمضان.. الأرز والسكر بكام؟

واحدة تاني رمت نفسها.. تكرار حادثة حبيبة الشماع| كيف تحمين نفسك من الخطف؟

فيديو

مذهل.. شركة صينية تقدم منتجا رائعا لحماية سائقي "الموتوسيكلات" من الحوادث| شاهد

ماما إلحقي.. "خناقة" بين عروس وزوجها ليلة الزفاف والسبب غريب| فيديو

صدمة.. مختل عقليًا يجوب شوارع أمريكا ويستهدف ذوي الإعاقة| شاهد ماذا يفعل

مجوهرات بالملايين.. كواليس مقـ تل الخواجة حسني الخناجري في سطو مسلح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة المقاتل ورغيف المواطن

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 2 )

أحمد حسام عوض

أحمد حسام عوض يكتب: الرحلة من سانت ماركس إلى العملاق مانشستر سيتي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هلا فبراير .. استقلال وتحرير

هند عصام

هند عصام تكتب: وجوه مصرية على أجساد غربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ