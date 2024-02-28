جامعة سوهاج: فوز مشروعي نقاط الكربون النانوية لعلاج السرطان بأولمبياد الشركات الناشئة

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن فوز الجامعة بمشروعين ضمن مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة، بقيمة ٣ ملايين جنيه، أحدهم من كلية العلوم والآخر من كلية التكنولوجيا والتعليم بالجامعة.و التي أطلقها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لطلاب الجامعات برعاية الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وثمن "النعماني" دعم القيادة السياسية للمبتكرين والمبدعين من الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، الذين يسعون لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى نماذج عمل فعّالة.

وأضاف أن ادارة الجامعة تقدم كافة اوجه الدعم لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالجامعة، وذلك تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والتي تتضمن في أحد محاورها تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.

وأشاد بالمشاريع الفائزة بالمسابقة وهو مشروع نقاط الكربون النانوية المستدامة لعلاج السرطان والمقدم من كلية العلوم، وروبوت النظافة المستدامه والمقدم من كلية التكنولوجيا والتعليم، مقدماً التهنئة لجميع القائمين على تتفيذ هذه المشروعات العلمية القيمة.

جامعة سوهاج

وأعرب الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن فحره واعتزازه بطلاب الجامعة والذين يبرهنون دائماً علي انهم قادرين علي الابداع والإبتكار في كافة المجالات، وذلك في ظل الدعم المادي والمعنوي الذي تقدم ادارة الجامعة لهم.

وأضاف ان المشروع الخاص بكلية التكنولوجيا والتعليم تم تحت إشراف الدكتور أحمد منتصر وكيل كلية لشئون التعليم والطلاب، ومشروع كلية العلوم تم تحت أشراف الدكتور محمود عبد العليم الأستاذ بكلية العلوم قسم الكيمياء.