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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا أماكن محجوزة.. رسالة هامة من جوميز للاعبي الزمالك

صدى البلد

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، مستجدات المدير الفني للزمالك جوزيه جوميز. 

وكتب عبر “فيسبوك”: “مصدر: جوميز يتعمد منح الفرصة لكل لاعبي للزمالك لإيصال رسالة لهم بأنه لا يوجد لاعب مكانه محجوز”.  

 

مباراة الزمالك وأبو سليم

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة أبوسليم الليبي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقي، تدريبات استشفائيه خلال مران  أمس، الثلاثاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي،  استعداداً للقاء الداخلية المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.  

وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين الأساسيين راحة من التقسيمة الفنية التي أقيمت في نهاية مران اليوم.

الزمالك يواجه الداخلية

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الداخلية المقرر له يوم الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

 

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