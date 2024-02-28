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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد أشهر من سيطرة باكو على كاراباخ.. ألمانيا تستضيف محادثات السلام بين أرمينيا وأذربيجان

محادثات سلام بين
محادثات سلام بين أرمينيا واذربيجان

تستضيف ألمانيا يومين من محادثات السلام بين أذربيجان وأرمينيا بعد خمسة أشهر من استعادة أذربيجان منطقة كاراباخ من أغلبيتها العرقية الأرمنية، مما أدى إلى نزوح جماعي للأرمن العرقيين.

وكانت أذربيجان معادية بشكل متزايد للمشاركة الخارجية في التوسط في اتفاق، حيث اتهم الرئيس إلهام علييف الولايات المتحدة بتعريض العلاقات للخطر من خلال الانحياز إلى أرمينيا؛ بحسب وكالة “رويترز”.

لكن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بايربوك سافرت إلى البلدين في نوفمبر؛ والتقى المستشار الألماني أولاف شولتز بعلييف ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني هذا الشهر.

وفي ديسمبر، أصدر جيران جنوب القوقاز بيانا مشتركا قالوا فيه إنهم يريدون التوصل إلى اتفاق سلام.

ودخلت أرمينيا وأذربيجان الحرب لأول مرة على منطقة ناجوني كاراباخ الانفصالية في عام 1988.

وبعد عقود من العداوة، استعادت أذربيجان في سبتمبر كاراباخ، التي تسيطر عليها أغلبيتها العرقية الأرمنية منذ التسعينيات على الرغم من الاعتراف بها دوليا كجزء من أذربيجان.

ودفع الهجوم معظم الأرمن العرقيين البالغ عددهم 120،000 في المنطقة إلى الفرار إلى أرمينيا المجاورة. ووصفت أرمينيا الهجوم بأنه تطهير عرقي؛ بينما نفت أذربيجان ذلك وقالت إن أولئك الذين فروا كان بإمكانهم البقاء والاندماج في أذربيجان.

وتستضيف وزارة الخارجية الألمانية المحادثات. ومن المقرر أن تجتمع بيربوك بشكل منفصل مع نظرائها الأذربيجانيين والأرمن يوم الأربعاء قبل استضافة اجتماع ثلاثي.
ومن المتوقع أن تدلي ببيان حوالي الساعة 13:30 (12:30 بتوقيت جرينتش).

ومن بين القضايا العالقة بين الجارتين عدم وجود اتفاق على حدودهما المشتركة، حيث يحتفظ كل منهما بجيوب صغيرة تحيط بها أراضي الآخر.

وحاولت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا جميعا منذ عقود التوسط بين الجانبين.

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