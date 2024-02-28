وكيل تعليم بني سويف ووفد هيئة إنقاذ الطفولة يتفقدان أنشطة مشروع "قرية متعلمة"

استقبل اليوم هاني عنتر وكيل تعليم بني سويف وفد هيئة إنقاذ الطفولة الدولية مكتب الولايات المتحدة الأمريكية بحضور الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية والسيدة كلير نيرنهوسن مسؤول المشروع بمكتب المعونة الأمريكية والدكتورة عزة شفيق مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة بالقاهرة والدكتور إيهاب أنور مدير مشروع قرية متعلمة بهيئة إنقاذ الطفولة ببني سويف وسالي حافظ مسؤول تقييم ومتابعة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وماريان محارب مسؤول شراكة القطاع الخاص وماجد أبو سيف مدير مركز التطوير التكنولوجي وأشرف عبد العليم مدير إدارة الأمن وغاده عبد الرؤوف مدير إدارة التدريب وإيمان فتحي مدير إدارة التعليم المجتمعي وأيمن الكاشف مدير المشاركة المجتمعية.



ثم تفقد وكيل التعليم ووفد هيئة إنقاذ الطفولة الدولية جانب من أنشطة مشروع قرية متعلمة والتي بدأت بتدريب ما يزيد عن 12 مدرباً على كيفية توظيف تكنولوجيا التعليم داخل مدارس التعليم المجتمعي

وفي كلمته رحب وكيل تعليم بني سويف بالضيوف معرباً عن سعادته بهذا التعاون المثمر والذي يأتي في إطار إهتمام الدولة بالتعليم المجتمعي باعتبار هذه المدارس ذات طبيعة خاصة وتؤدي دورا محورياً في حياة المجتمع المصري والتي تهدف إلى توفير خدمة تعليمية في المناطق النائية المحرومة من التعليم مما يساعد على القضاء على الأمية وعدم التسرب من التعليم.



وطالب بالاستدامة والاستمرارية لتحقيق الاستفادة القصوى من التدريب وقياس أثر التدريب على العملية التعليمية

مشيداً بالأداء المتميز والجهود الملموسة من خلال هيئة إنقاذ الطفولة والجهات الداعمة ودورها في تفعيل المشاركة المجتمعية للمساهمة في تطوير المنظومة التعليمية

من جانبهم أشاد وفد هيئة إنقاذ الطفولة بحسن التنظيم والتميز في الأداء وتنفيذ ومتابعة تنفيذ مشروع قرية متعلمة بمحافظة بني سويف.