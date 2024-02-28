رئيس مسابقات الهجن: اهتمام كبير من وزارة الشباب والرياضة باللعبة لنشرها ودعمها

أكد الشيخ سلامة إبرهيم، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري الهجن، أن الدولة المصرية تستهدف إقامة بطولات الهجن، لما لها من محبين كثيرين بمختلف أنحاء الجمهورية، مثل سيناء والصعيد والوادي الجديد وغيرهم.
وقال سلامة إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن رياضة الهجن تربطنا بصورة جيدة مع دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة أن رياضة الهجن من الرياضات المفضلة في عدد من الدول العربية.
وتابع رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري الهجن، أن هناك اهتماما كبيرا من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للهجن لنشر ودعم هذه اللعبة، إذ إنها أصبحت مثل غيرها من الألعاب لها عشاقها في مصر.