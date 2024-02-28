شاهد.. الأعمال الجارية بمشروع إنشاء سوق الجمعة الحضاري بدمياط

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة بمشروع إنشاء سوق الجمعة الحضارى الذى يجرى إنشاؤه بمنطقة شطا بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية بتنفيذ جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

و اطلعت " المحافظ " على الموقف التنفيذى بالمشروع الذى يتضمن ٣٤٣ باكية ودورات مياه وكافيتريا ومقر ادارى وامنى ، كما بحثت ملامح الخطة المقبلة لنهو المشروع وفقًا للجدول الزمنى المحدد مؤكدة على الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة واشتراطات الحماية المدنية

ولفتت " محافظ دمياط " إلى أن المشروع يحقق خطة المحافظة نحو القضاء على الأسواق العشوائية وإقامة أسواق حضارية تتضمن وحدات تجارية آمنة مزودة بكافة الخدمات للبائعين..