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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يكرم التوأم الحاصلين على المراكز الأولى بمسابقة الحساب الذهني بتايوان

تؤام الدقهلية
تؤام الدقهلية

 كرم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،" توأم الدقهلية " آدم طارق محمد حسن، ويامن طارق محمد حسن بالصف الثاني الابتدائي الحاصلين علي المراكز الاولي عالميا في مسابقة الحساب الذهني بتايوان.

ومنح " مختار" "آدم، ويامن" شهادات الشكر والتقدير لنبوغهم وتفوقهم حيث حصل آدم علي المركز الاول ويامن علي المركز الثالث في المسابقة التي استمرت "اونلاين" علي مدار عام كامل،من يناير الي ديسمبر 2023، تم خلالها اجراء 4 امتحانات في الحساب الذهني للمشاركين من ابناء الدول المشاركة حيث شاركت في المسابقة اكثر من 23 دولة علي مستوي العالم.

وأكد  "مختار" إن الدقهلية محافظة عملاقة أنجبت ومازالت تنجب لمصر والعالم الأعلام في جميع المجالات العلمية والفكرية والادبية والفنية والثقافية والدينية والسياسية.

وأشاد "مختار" بدور القائمين علي العمل بمديرية التربية والتعليم ومدارس الدقهلية فى تحقيق هذا التفوق والتميز ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

وقدم"مختار" التهنئة لأسرة التلميذين ولهما لمشاركتهما المتميزة بالمسابقة ومتمنيا لهم المزيد من التفوق والازدهار.

ومن جانبه أوضح ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة حريصة علي تنمية مهارات الابتكار الإبداعى فى نفوس براعم الوطن ونشر وتعزيز البحث العلمى وتقنيات العلوم والتكنولوجيا الممنهجة عند الطلاب وذلك اتساقا مع الجهود المبذولة لبناء منظومه متكاملة لرعاية واكتشاف الطلاب الموهوبين فى مختلف المجالات.

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الحساب الذهني بتايوان مديرية التربية والتعليم مسابقة الحساب الذهني وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية وكيل وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة

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