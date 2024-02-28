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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الاتصالات يلتقى الرئيس التنفيذى لمجموعة فوداكوم Vodacom Group

صدى البلد

عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مباحثات مع مسئولى عدد من الشركات العالمية المتخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات. 

ركزت المباحثات على دفع سبل التعاون وفتح آفاق جديدة من التعاون وجذب استثمارات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى. 

جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور عمرو طلعت فى فعاليات المؤتمر العالمى للهواتف المحمولة ببرشلونة فى إسبانيا.

وعقد طلعت لقاءً مع شامل جوسوب، الرئيس التنفيذى لمجموعة فوداكوم Vodacom Group.

كما التقى لى زيكسو، الرئيس والمدير التنفيذى لشركة "زد تى إي" ZTE، وتناول الاجتماع بحث فرص التعاون فى مجالات تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز التحول الرقمى، والاستفادة من خبرات الشركة فى مجال البنية التحتية الخاصة بالجيل الخامس، وتوفير حلول مبتكرة لتوسيع نطاق الاتصالات والإنترنت فى المناطق الريفية والنائية.

كذلك شهد اللقاء تسليط الضوء على أنشطة شركة "زد تى إي" ZTE فى الشرق الأوسط وأفريقيا ومصر، واستعراض الخطط المستقبلية للشركة. 

حضر اللقاء المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات.

كما بحث الدكتور عمرو طلعت مع أوليفر توزيك، رئيس شركة سيسكو Cisco لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، التعاون فى مجال بناء القدرات الرقمية، والتوسع فى حجم أعمال مركز الشركة فى مصر؛ وذلك بحضور المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، وريم أسعد، نائب رئيس شركة سيسكو لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وباستورا فاليرو، نائب الرئيس الأول بشركة سيسكو للأسواق الدولية والشئون الحكومية.

وفى إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجعل مصر مقصدا جاذبا للشركات العاملة فى صناعة وتصميم الإلكترونيات، وتعميق التصنيع المحلى؛ عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع تشارلى قواس، رئيس مجموعة حلول أشباه الموصلات بشركة "برودكوم" Broadcom؛ تم خلاله استعراض استراتيجية مصر تصنع الإلكترونيات وبحث فرص التعاون والاستثمار بهذا المجال فى مصر، وذلك بالتنسيق مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".

فى السياق ذاته، بحث الدكتور عمرو طلعت مع كارستن جويكى، رئيس شركة "زيكسل" Zyxel للاتصالات، فرص التعاون فى تصنيع أجهزة الاتصالات بمصر؛ وذلك بحضور المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، وكريس تشو، رئيس قسم الأعمال بالشركة، وغسان الحسينى، رئيس قسم المبيعات ومقدمى الخدمات بالشركة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع مارينا والتر، نائب الأمين العام ومدير المكتب الإقليمى العربى فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP)، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لدعم الجهود المبذولة فى تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز قدرات مصر فى مجال الذكاء الاصطناعى. 

يأتى ذلك فى إطار مبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP) مع عدد من الشركاء الدوليين لدعم جهود التحول الرقمى على المستوى العالمى.

حضر اللقاء روبرت أوب، المدير الرقمى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والدكتورة عبير شقوير، مساعد الممثل المقيم للتنمية الشاملة بالبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة.

وشهد اللقاء تسليط الضوء على أنشطة مركز الابتكار التطبيقى الذى أنشأته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير حلول مبتكرة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى للتحديات التى تواجه المجتمع فى عدة مجالات. 

وتمت مناقشة فرص التعاون لتعزيز قدرات المركز فى تنفيذ مشروعات لتطوير حلول مبتكرة تخدم أهداف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يتماشى مع جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب الناجحة في هذا المجال وتعزيز الشراكات الدولية.

كذلك تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية الرقمية المحلية والدولية وبحث فرص التعاون لتعزيز جهود الدولة فى هذا المجال والمشاركة في دعم هذا المجال على المستوى الإقليمى والعالمى.

حضر اللقاءات سماح عزيز، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت كان قد قام بزيارة مدينة برشلونة بإسبانيا للمشاركة فى فعاليات المعرض والمؤتمر الدولى للهواتف المحمولة MWC 2024 الذى يعد الحدث السنوى العالمى الأبرز لصناعات الهواتف المحمولة والتكنولوجيا على مستوى العالم؛ حيث تضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات مع وزير المواصلات والاتصالات بالبحرين، ونائب وزير التجارة الخارجية بالسويد، وعدد من مسئولى كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف بحث فرص التعاون والاستثمار فى المجالات ذات الصلة.

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