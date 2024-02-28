محافظ بورسعيد يتفقد خط إنتاج تصنيع الإطارات الصلبة بمصنع بيراميدز

تفقد محافظ بورسعيد عادل الغضبان اليوم "الأربعاء" سير وانتظام العمل بخط إنتاج تصنيع الإطارات الصلبة داخل مصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، ورافقه خلالها مدير المنطقة الصناعية بالجنوب محمد بصلة، والمهندس إبراهيم جودة والمهندس ياسر جودة مسئولي المصنع.

وأشار المحافظ، خلال جولته اليوم، إلى أن خط إنتاج تصنيع الإطارات الصلبة يأتي ضمن التوسعات الأخيرة التي شهدها مصنع بيراميدز، لافتا إلى أن إنتاج الإطارات الصلبة يعد من الصناعات التي تدخل مصر للمرة الأولى ضمن النهضة الاقتصادية التي جرت ببورسعيد مؤخرا.

وأكد المحافظ أن تفقد خط إنتاج الإطارات الصلبة داخل مصنع بيراميدز يأتي في إطار الجولات المستمرة لمصانع المحافظة لمتابعة سير وانتظام العمل بالمصانع، قائلا إن المصنع يعد أكبر مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج إطارات السيارات، منوها بأن المصنع شهد تطورا كبيرا خلال 3 سنوات، ووصل إلى أربع مراحل، ويصدر للعديد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا .

ولفت المحافظ الي أن المحافظة تقدم كل الدعم للمستثمر الجاد، ونعمل على تذليل أي عقبات قد تواجهه، مؤكدا أن مصنع بيراميدز أثبت نجاحه بعد التطور الذي شهده حاليا، قائلا أن المصنع جعل مصر على قائمة البلدان المصدرة لمنتج كاوتش السيارات.

كما تفقد المحافظ سير العمل والإنتاج داخل مصنع "مصر ستيل" لتشكيل المعادن وصناعة الإستانلس، بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، ورافقه خلالها محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد .

وتابع المحافظ، سير العمل داخل المصنع و تشكيل المعادن وصناعة الاستانلس، ومعدلات الإنتاج ، كما تم تفقد الأقسام المختلفة بالمصنع، الذي يأتي ضمن النهضة الصناعية للمحافظة، الذي يسهم في توفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة والنهوض بالقطاع الصناعي، مؤكدا أن بورسعيد حققت تطورا غير مسبوقا في مجال الصناعة بسواعد الشباب الطموح من أبناء المحافظة.