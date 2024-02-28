قيادي بالمؤتمر: تخصيص 10 مليارات جنيه لـ قادرون باختلاف يمكّن ذوي الهمم

قال القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية قادرون باختلاف تخصيص 10 مليار جنيه لصالح صندوق قادرون باختلاف، يهدف إلى دعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم.

وأوضح جبر، في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تعمل على دعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم في جميع المجالات، من خلال توفير جميع الخدمات التي تضمن حياة كريمة لهم.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أهمية مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في مختلف جوانب الحياة العامة، فضلا عن دور المجتمع في تغيير الصورة النمطية لهم.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن تخصيص 10 مليار جنيه لصندوق قادرون باختلاف القرار سيُساهم في تمويل العديد من المشاريع والبرامج التي تستهدف الأشخاص ذوي الهمم، و تحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، وتحقيق أحلامهم.

ولفت نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الدولة المصرية قدمت نحو 35 توجيها رئاسيا دعمت بها الدولة ذوى الهمم لتأمين دمجهم فى المجتمع، كان أبرزها إنشاء المجلس القومى لذوى الإعاقة وصندوق "قادرون باختلاف"، وعشرات المبادرات المختلفة بالإضافة إلى الدعم النقدي والخدمي المباشر لهم.

وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر، بتأكيد الرئيس السيسي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، ودعوته المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، علاوة على دعم مصر إعادة إعمار غزة.