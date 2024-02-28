إيه اليوم الحلو دا.. عزة مصطفى تشيد باحتفالية قادرون باختلاف

علقت الإعلامية عزة مصطفى على احتفالية قادرون باختلاف، قائلة:" إيه اليوم الحلو دا..اليوم كله بركة وبراءة مع الحبايب".

وأضافت عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، قادرون باختلاف حالة خاصة من الرقي والإنسانية، واتقدم بالشكر لكل القائمين على هذا العمل العظيم.

واسترسلت : الرئيس السيسي يتعامل مع أصحاب الهمم باهتمام وتقدير، متابعة: الرئيس السيسي خصص اليوم 10 مليارات جنيه، لصندوق قادرون باختلاف.

وأوضحت أن الرئيس السيسي تحدث خلال الاحتفالية بشكل واضح عن مشروع رأس الحكمة، وأكد أنه سيكون أكبر مشروع سياحي على البحر المتوسط.