برلماني: الرئيس السيسي قدم نموذجا إنسانيا لدعم «قادرون باختلاف»

قال النائب محمد عزت القاضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم نموذجا إنسانيا لدعم قادرون باختلاف، مثمنا مشاركته في احتفاليتهم اليوم بقوله: “هذه المشاركة من الرئيس السيسي تؤكد أنه ينحاز دائما للفئات الأكثر احتياجا”.

وأشار القاضي، في بيان، إلى أن انطلاق النسخة الخامسة لاحتفالية قادرون باختلاف- الاحتفالية السنوية للأشخاص ذوي الهمم التي تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية- يؤكد أنهم جزء أصيل من المجتمع المصري، ويعكس صورة مصر الحاضرة بقيادتها الرشيدة، وتعكس.

وأضاف النائب محمد عزت القاضي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي راعٍ وقريب من عموم المصريين، ويراعي تحقيق أسمى معايير الإنسانية كالعادة، ويظهر الاحتفال البعد الإنساني للرئيس الأب والقائد.

ونوه بأن الرئيس أولى اهتماما غير مسبوق لرعاية الأشخاص ذوي الهمم، حيث تم إنشاء صندوق قادرون باختلاف، وتشريع قانون منظم لدوره، فهم أحد أهم أوجه اهتمام الدولة بهم، ولهم كل حقوقهم.