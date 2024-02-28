آداء أسواق المال العربية|تراجع بورصات مصر والكويت.. والبحرينية تغلق على تباين

البورصة المصرية تغلق على تراجع

بورصة قطر تنخفض 0.09%

مؤشر بورصة البحرين العام يغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق متراجعة



شهدت أسواق المال العربية تباينا في الأداء بختام تعاملات اليوم الأربعاء 28-2-2024، حيث أغلقت بورصات مصر، قطر، و الكويت على انخفاض، و ارتفعت بورصة المغرب، بينما اغلقت البحرينية على تباين.

ونستعرض حركة التداول لبعض البورصات العربية في ختام اليوم وفقا لما نشرته و كالة الانباء السعودية "واس" خلال التقرير التالي..



البورصة المصرية تغلق على تراجع

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 1.988 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 78 مليار جنيه.



وأغلق مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) تعاملاته على تراجع بنسبة 1.13% ليبلغ 28876.46 نقطة، كما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 3.3% مسجلاً 7289.29 نقطة، وخسر مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نحو 3.04% لينهي التعاملات عند مستوى 10216.82 نقطة.



بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أَغلقت البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، وسجل مؤشرها الرئيس (مازي) تقدماً بنسبة 0.27 %، عند 13.134,04 نقطة.

و بحسب وكالة الانباء السعودية "واس"، تقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.36 %، ليستقر عند 1.068,97 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعاً بنسبة 0.06 % بمجموع 974,58 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.41 % بمجموع 12.161,58 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 194 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 679 مليار درهم مغربي.



مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على تباين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2.024.85 نقطة بانخفاض وقدره 18.38 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 758.88 نقطة بارتفاع وقدره 5.02 نقاط عن معدل إقفاله السابق.



و بحسب وكالة الانباء السعودية "واس"، بلغت كمية الأسهم المتداولة مليون و333 ألفا و653 سهما بقيمة إجمالية قدرها 712 ألفا و685 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 115 صفقة.



مؤشر بورصة قطر يغلق على انخفاض

أغلق مؤشر بورصة قطر، في ختام جلسة تداولاته اليوم، على انخفاض طفيف بمقدار 9.84 نقاط، أي بنسبة 0.09 في المئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و487.10 نقطة.



و بحسب وكالة الانباء السعودية "واس"، تم خلال الجلسة تداول 222 مليونا و291 ألفا و499 سهما، بقيمة 625 مليونا و952 ألفا و851.371 ريالا، نتيجة تنفيذ 21 ألفا و646 صفقة في جميع القطاعات.



وصعدت في الجلسة أسهم 28 شركة، فيما انخفضت أسعار 20 شركة أخرى، وحافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق.



وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 603 مليارات و964 مليونا و517 ألفا و740.200 ريالا، مقارنة بـ 604 مليارات و665 مليونا و263 ألفا و531.190 ريالا، في الجلسة السابقة.



بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 70ر12 نقطة ليبلغ مستوى 57ر7420 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 17ر0 %.

و بحسب وكالة الانباء السعودية "واس"، بلغت كمية الأسهم المتداولة 3ر158 مليون سهم عبر 12204 صفقات نقدية بقيمة 4ر33 مليون دينار كويتي.



وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 67ر39 نقطة ليبلغ مستوى 13ر6094 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 66ر0 % من خلال تداول 4ر94 مليون سهم عبر 6144 صفقة نقدية بقيمة 6ر11 مليون دينار كويتي.



كما انخفض مؤشر السوق الأول 15ر27 نقطة ليبلغ مستوى 58ر8130 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 33ر0 % من خلال تداول 8ر63 مليون سهم عبر 6060 صفقة بقيمة 7ر21 مليون دينار كويتي.



في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 55ر25 نقطة ليبلغ مستوى 16ر5985 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 43ر0 % من خلال تداول 6ر61 مليون سهم عبر 3490 صفقة نقدية بقيمة 9ر8 ملايين دينار كويتي.