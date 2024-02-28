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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اكتشاف تسرب للهواء على متن محطة الفضاء الدولية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

اكتشف الخبراء تسربًا للهواء على متن محطة الفضاء الدولية (ISS)، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة أزفستيا الروسية، وقد أبلغت شركة روسكوزموس الحكومية الصحفيين بذلك في اليوم 28 فبراير.

وبحسب المعلومات المتوفرة حتى الآن، فلا يوجد مخاطر بحق الطاقم والمحطة نفسها، حيث يقوم الطاقم بانتظام بالعمل على إيجاد وإزالة التسريبات المحتملة، ويتم نقل البيانات الواردة من المحطة لتحليلها إلى المتخصصين كالمعتاد، وقالت روسكوزموس إنه لا يوجد تهديد للطاقم والمحطة.

 

وفي وقت سابق، في 6 فبراير، أصبح من المعروف أن مجلس كبار المصممين في شركة الصواريخ والفضاء (RSC) إنيرجيا أوصى بتمديد عمر الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية حتى عام 2028 ، وجرت المناقشة على خلفية تزايد التقارير عن المشاكل التي تنشأ في المحطة، وواحدة من تلك المعروفة هي تسرب الهواء، وفي نهاية العام الماضي، تم تخفيض ضغط الدائرة الخارجية لنظام التبريد للمركبة الفضائية Soyuz MS-22. 

واتفق المتخصصون من روسكوزموس وناسا على إنزال المركبة الفضائية إلى الأرض فارغة في الوضع التلقائي، وقد لوحظت تسربات في السنوات السابقة، وكما ذكر كبير المتخصصين في RSC Energia، ألكسندر سبيرين، فإن معايير فقدان الهواء للمحطة هي 325 جرامًا يوميًا، وأضاف أنه لا ينبغي أن تكون محطة الفضاء الدولية مغلقة بالكامل.

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