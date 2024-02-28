عودة فتوح واستبعاد شيكابالا.. قائمة الزمالك لمواجهة الداخلية بالدوري

أعلن الإعلامي أمير هشام عن قائمة الزمالك لمواجهة الداخلية بالدوري عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





قائمة الزمالك لمواجهة الداخلية بالدوري.. عودة فتوح و تواجد زيزو و استبعاد شيكابالا و الجزيري و حمد و موتيابا 🏹





قائمة الزمالك لمواجهة الداخلية

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمود علاء - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.





خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - عبد الله السعيد - ناصر ماهر - سيف جعفر - مهاب ياسر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" .

خط الهجوم : يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - ناصر منسي.