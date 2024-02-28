رئيس جامعة المنصورة: نتطلع لتوطيد الشراكات مع الجامعات اليابانية

أكد رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف يوسف خاطر، أهمية تعظيم التعاون مع اليابان، معربا عن تطلعه إلى تعميق وتوطيد الشراكات مع الجامعات اليابانية، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وإنشاء درجات علمية مشتركة والإشراف المشترك وتبادل الرسائل والأبحاث العلمية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، مع سفير اليابان بالقاهرة الدكتور أوكا هيروشي؛ لبحث سبل التعاون بين الجامعة ومؤسسات البحث العلمي والجامعات اليابانية، في إطار استراتيجية الجامعة لتفعيل وتوطيد الشراكات الدولية.

من جانبه، أعرب السفير أوكا هيروشي عن سعادته بتواجده في رحاب جامعة المنصورة، مؤكداً أنها من الجامعات العريقة والشهيرة والمتطورة، لافتا إلى وجود سبل عديدة لتفعيل التعاون المشترك ومنها المنح المقدمة من جمعية تطوير العلوم والتكنولوجيا اليابانية، بجانب تقديم منح دراسية لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا المقدمة من الحكومة اليابانية ضمن برامج الجامعات الدراسية والتدريبية.

وقال: "نتطلع لعقد يوم ثقافي داخل جامعة المنصورة للتعريف بالثقافة والحضارة اليابانية وأوجه التعاون مع الثقافة المصرية".