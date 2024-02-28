خطاب شديد اللهجة.. موسكو تحذر أثينا من نقل الأسلحة الروسية لدول ثالثة

صرحت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن القيادة الروسية ستبلغ اليونان وعدد من الدول الأخرى تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة باستحالة نقل الأسلحة الروسية إلى دول ثالثة.

وأشارت الدبلوماسية الروسية بحسب صحيفة أزفستيا الروسية، إلى أن الجانب الروسي حذر اليونان مرارا وتكرارا من انتهاك أحكام الاتفاقية الحكومية الروسية اليونانية للتعاون العسكري الفني الموقعة في 30 أكتوبر 1995، والتي بموجبها يحظر نقل الأسلحة والمعدات العسكرية التي تم الحصول عليها نتيجة لذلك، التعاون الثنائي مع دول ثالثة دون اتفاق كتابي متبادل.

وأضافت: "سنواصل الطلب من اليونان، وكذلك من جميع الدول الأخرى التي تم توريد الأسلحة والمعدات الروسية إليها، الالتزام الصارم بهذه الوثيقة الثنائية الأكثر أهمية"، بالإضافة إلى ذلك، أشارت زاخاروفا إلى أن موسكو لفتت انتباه أثينا مرارًا وتكرارًا إلى مسألة تزويد كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية، الأمر الذي يشكل تهديدًا للسكان المدنيين في دونباس.

ووفقا لها، سيتعين على القيادة اليونانية أن تجيب على شعبها بشأن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، ففي نهاية شهر يناير، ذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية أن الحكومة اليونانية وافقت على نقل أنظمة أسلحة قديمة إلى كييف، في حين لم يتم الكشف عن محتويات حزمة المساعدة.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في ديسمبر 2022 إن روسيا تراقب بعناية تنفيذ التزامات اليونان فيما يتعلق باستحالة نقل أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات S-300إلى دول ثالثة، ثم أعلن وزير الدفاع الوطني في البلاد نيكوس باناجيوتوبولوس عن نيته نقل أنظمة S-300المتاحة لليونان إلى أوكرانيا .