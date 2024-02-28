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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل رحلة علاج الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل في مصر.. تخطى المرحلة الصعبة

عبدالله كحيل
عبدالله كحيل

كشف الدكتور يحيي راضي، رئيس قسم العظام بمعهد ناصر، تفاصيل علاج حالة الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل، الذي ناشد الرئيس السيسي، بالعلاج في مصر، بعد إصابته في القدم، جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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وأكد رئيس قسم العظام بمعهد ناصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم التعامل مع حالة الطفل عبدالله وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

 

وأوضح أن الطفل الفلسطيني كان يعاني من فقدان ثلثي أنسجة قدمه، لافتا إلى أن الطفل عبدالله تعرض لإصابات أخرى بخلاف قدمه جراء القصف بقطاع غزة.

 

وأشار إلى أنه تم تقديم كافة الرعايا الصحية اللازمة للطفل عبدالله كحيل، وتم عمل الجراحة اللازمة للطفل، وإجراء عملية استعادة الأنسجة في القدم، لافتا إلى أن العمل داخل المعهد يتم بروح عالية وفريق واحد وعلى قلب رجل واحد.
 

واسترسل أن رحلة العلاج للطفل لازالت طويلة إلا أن مرحلة الخطر تم تخطيها، ورحلة علاجه مستمرة في مصر، موجها الشكر إلى الرئيس السيسي، على تحويل معهد ناصر إلى مدينة طيبة.

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