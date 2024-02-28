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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

وزير الأوقاف: موقف الرئيس مع الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل "أبلغ من الكلام"

الطفل الفلسطيني عبدالله
الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالموقف الإنساني لـ الرئيس عبدالفتاح السيسي، تجاه الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل.

الموقف الإنساني لـ الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل

وقال وزير الأوقاف: “موقف الرئيس مع الطفل ⁧‫عبدالله كحيل‬⁩ ابن غزة أبلغ من كل كلام ودليل على أمور عديدة من أهمها الدعم المعنوي لأهل غزة وأطفالهم ومنها بيان موقف مصر العروبي والإنساني تجاه أمتنا العربية بصفة عامة والقضية الفلسطينية بصفة خاصة وتحيا مصر ويحيا رئيسها الإنسان”.
 

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وزير الأوقاف : بناء الوعي يتطلب الإلمام بحجم التحديات التي تواجهنا

في كلمته بالمؤتمر الثالث لكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة بعنوان: "نحو شراكة أزهرية في صناعة وعي فكري آمن" والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور/ محمود الفخراني مساعد وزير الأوقاف لشئون الامتحانات والتدريب، أكد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن تشكيل وعي أمة أو بناء ذاكرتها ليس أمرًا سهلا ولا يسيرًا، ولا يتم بين لحظة وأخرى أو بين عشية وضحاها، إنما هو عملية شاقة ومركبة ، وأصعب منه إعادة بناء هذه الذاكرة أو ردها إلى ما عسى أن تكون قد فقدته من مرتكزاتها ، فما بالكم لو كانت هذه الذاكرة قد تعرضت للتشويه أو محاولات الطمس أو المحو أو الاختطاف ، ولا سيما لو كان ذلك قد استمر لعقود أو لقرون؟! 
لقد تعرضت ذاكرة الأمة عبر تاريخها الطويل لمحاولات عديدة من المحو أو الشطب أو التغيير ، ناهيك عن محاولات الاختطاف وحالات الخمول والجمود ، وأصبحنا في حاجة ماسة إلى استرداد هذه الذاكرة من خلال إعادة تنشيطها وتخليصها مما علق بها من شوائب في مراحل الاختطاف والتشويه جراء محاولات المحو أو الشطب أو التغييب , التي قام بها أعداء الأمة ومن وظفوه لخدمتهم من جماعات التطرف والإرهاب .
وإذا كان من حاولوا السطو على ذاكرة أمتنا قد استخدموا المغالطات الدينية والفكرية والثقافية والتاريخية للاستيلاء على هذه الذاكرة فإن واجبنا مسابقة الزمن لكشف هذه المغالطات وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، وبيان أوجه الحق والصواب بالحجة والبرهان من خلال نشر الفكر الوسطي المستنير ، في المجال الدعوي والثقافي والتعليمي والتربوي والإعلامي ، وإحلال مناهج الفهم والتفكير والإبداع والابتكار محل مناهج الحفظ والتلقين والتقليد ، مع اعتبار العمل على خلق حالة من الوعي المستنير واسترداد ذاكرة الأمة التي كانت مختطفة أولوية لدى العلماء والمفكرين والمثقفين وقادة الرأي والفكر .
على أن بناء الوعي يتطلب الإلمام بحجم التحديات التي تواجهنا لأننا دون إدراك هذه التحديات ودون الوعي بها لا يمكن أن نضع حلولاً ناجحة أو ناجعة لها، وإذا كان المناطقة يؤكدون أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ، فإن معالجته أو مواجهة ما يرتبط به من تحديات لا يمكن أن تتم دون سبر أغوار وأعماق هذا التصور .

عبدالله كحيل الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف

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