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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

30 ألف درس يوميًّا.. الأوقاف تكشف عن الأنشطة الدعوية خلال شهر رمضان

صدى البلد

أعلنت وزارة الأوقاف عن خطة الأنشطة الدعوية التي ستقوم بها خلال شهر رمضان المقبل بجميع مساجد الجمهورية حيث حددت الآتي: 

1- الملتقى الفكري (الرئيسي1) بمسجد (سيدنا الإمام الحسين) (رضي الله عنه) بالقاهرة ، والذي يعقد يوميًّا بعد صلاة التراويح ، والملتقى الفكري بجميع المديريات الإقليمية ، وذلك بمسجد رئيس بكل محافظة ، ويعقد يوميًّا بعد صلاة التراويح .


وقالت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف وضمن جهود الوزارة وحرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك من خلال الفعاليات والأنشطة التي ستقام في مساجد مصر عامة ، بمشاركة مجموعة متميزة من العلماء والقراء الذين سوف يحيون أيام وليالي شهر رمضان المبارك (1445هـــ، 2024م) .


2- الملتقى الفكري للواعظات (الرئيسي) بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بمشاركة واعظات وزارة الأوقاف وواعظات الأزهر الشريف ، بعدد (3) واعظات يوميًا ، والملتقى الفكري للواعظات بالمديريات بـعدد (19) مديرية بعد صلاة الظهر .


ويأتي الملتقى الفكري للواعظات في ضوء اهتمام الوزارة بدور المرأة العلمي والدعوي في المجتمع ، وضمن إطلاق الوزارة عام 2024م عامًا للواعظات ، والذي يعقد عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بمدينة القاهرة ، ومسجد جامع بكل مديرية ، وذلك خلال شهر رمضان المبارك ، ويحاضر فيه نخبة من واعظات وزارة الأوقاف وواعظات الأزهر الشريف .


3- المنبر الثابت بين الأزهر الشريف ووزارة والأوقاف بعد صلاة العصر  يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع ، وذلك بعدد (1119) مسجد ، بإجمالي (8952) ندوة خلال شهر رمضان المبارك  .


في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب (شيخ الأزهر)، ومعالي الأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة (وزير الأوقاف)، ينطلق برنامج المنبر الثابت المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في جميع المحافظات، (يومي الاثنين والأربعاء) وذلك خلال شهر رمضان المبارك 1445هـ عقب صلاة العصر .


4- درس النشء يوم الخميس من كل أسبوع بعد صلاة العصر بعدد (13573) مسجدًا . 

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالنشء والأطفال يعقد درس النشء بصورة منتظمة ويحاضر فيه نخبة من أئمة وزارة الأوقاف المتميزين ، وذلك بعدد (13573) مسجد ، بإجمالي أكثر من (52) ألف ندوة خلال شهر رمضان المبارك .
5- درس العصر لجميع الأئمة المعينين بالأوقاف ، ويعقد الدرس يوميًا بعد صلاة العصر  ، وذلك بإجمالي أكثر من (30 ألف) درس يوميًّا خلال شهر رمضان المبارك ، ويتناول أحكام الصيام وفضائله ، ومفطرات الصيام ، ورخص ومبيحات الفطر في رمضان ، وأحكام زكاة الفطر ، وغير ذلك مما يهم جماهير المسلمين في هذا الشهر المبارك .
6- خاطرة التراويح لجميع الأئمة المعينين بالأوقاف ، ويعقد الدرس يوميًا عقب صلاة التراويح بجميع المساجد ما بين (5-7) دقائق.
7- خاطرة الفجر ، وهي اختيارية ، وتعقد يوميًا عقب صلاة الفجر في حدود خمس دقائق.
- هذا فضلًا عن الندوات التثقيفية المشتركة التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الثقافة ، ووزارة الشباب والرياضة ، ووزارة الصحة والسكان ، ووزارة التضامن الاجتماعي ، وبعض من الجهات الأخرى .

وزارة الأوقاف الأنشطة الدعوية في رمضان التراويح

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