«الاستعداد لرمضان بالتكافل ومجالس العلم».. الأوقاف تعلن تعديل موضوع خطبة الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، عن تعديل موضوع خطبة الجمعة الثالثة من شعبان لتحمل عنوان: «الاستعداد لرمضان بالتكافل ومجالس العلم وتلاوة القرآن».

دعاء استقبال شهر رمضان

اللهم اجعل ما تبقى من أيام شعبان جابرة للقلوب ساترة للعيوب، ماحية للذنوب مفرجة للكروب.. كذلك اللهم إن شوقنا لشهرك، قد زاد يا رب لا تحرمنا وأحبتنا من صيامه وقيامه.

اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه أجاب الله لكم الدعاء، وأبعد عنكم البلاء ورفع شأنكم في الأرض والسماء.

اللهم أهله علينا بالخير والسلامة والإسلام وكل عام وانتم بخير. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام.

ودعاء استقبال شهر رمضان كان المسلمون يدعون، ويقولون اللهم أظلّ شهر رمضان وحضر فسلّمهُ لي وسلمني فيه وتسلمه مني.

- اللّهُمّ بلّغنا رمضان وأعنّا على صيامه وقيامه على الوجه الّذي يُرضيك عنّا، اللّهُمّ اجعل عملنا كُلّهُ خالصًا لوجهك الكريم.

- رب لا تحرمني واحبابي صيامه وقيامه.

-اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه على نومة الغافلين. وهب لي فيه اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير وقربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا رحم الراحمين.

- اللهم بلغنا رمضان وأدخله علينا بالأمن والسلام .

- اغفر لنا يا منان يا رحيم وتقبل دعائنا يا ذا الجلال والاكرام اللّهُمّ اجمع على الهُدى أمرنا، وأصلح ذات بيننا، وألّف بين قُلُوبنا.

- اللهم أعنا على طاعتك على الوجه الذي ترضاه منا يا كريم .

- اللهم اجعلنا من عبادك في رمضان ، ولا تجعلنا من عباد رمضان ، اللهم وأعنا على طاعتك فيه وفي غيره من الشهور يا الله .

- اللهم يا رحمن يا معلم القرآن يا خالق الإنسان ومعلمه البيان سبحانك يا رب فلك الحمد كله.. ولك الشكر كله.. وبيدك الخير كله.. اللهم بلغنا رمضان ، واجعل قدومه علينا قدوم خير وبركة وتفريجا للهموم ، اشتقنا يا رمضان.

كما يفضل أن نقول في دعاء حلول شهر رمضان اللهم بلغنا تمام الأشياء وتحقق الأحلام وسماع صوت التراويح وطيب العيش وتيسير الصعوبات، وتسخير الكون و الحياة ونحن ومن نحب بصحة وعافية يا الله .

- اللهم إني أسألك بحق هذا الشهر ، وبحق من تعبد لك فيه من ابتدائه إلى وقت فنائه، أن تصلي على محمد وآله، وأهلنا فيه لما وعدت أولياءك من كرامتك، وأوجب لنا فيه ما أوجبت لأهل المبالغة في طاعتك، واجعلنا في نظم من استحق المكان الرفيع الأعلى برحمتك.