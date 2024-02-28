خالد أبو بكر: صفقة رأس الحكمة "هبة استثمارية" قادمة إلى السوق المصري|فيديو

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن صفقة رأس الحكمة حدث كبير بكل المعاني، ولا تكرر في حياة كثير من الدول، وهناك نوع من "الهبة" الاستثمارية قادمة إلى السوق المصري.

الصفقة قادرة على حل أزمة مؤقتة

وأضاف خالد أبو بكر خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، إنه خلال الأيام القليلة الماضية شهدت مصر تطورات استثمارية كبيرة، معقبًا:" مصدري مش الحكومة.. مصدري ناس جاية تشتري.. والاستثمار تداعيات.. ودخول القابضة الإماراتية دفعة كبيرة".

وشدد الإعلامي خالد أبو بكر على أن هذه الصفقة قادرة على حل أزمة مؤقتة، ولكن الأمر لا يتطلب المبالغة من قبل البعض، ويجب على الحكومة أن تشرح وتوضح تفاصيل عملية استغلال الصفقة، مشيرًا إلى أن هناك رد فعل طبيعي ومنطقي من قبل الحكومة الفترة الأخيرة.

وواصل:" للأسف فيه ناس عايشين معانا على الحلوة والمرة، تفاجئنا باختلاف مواقفهم وسخريتهم مما حدث.. رغم أنهم يمتلكون الحد الأدنى من الثقافة".

