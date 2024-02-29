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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: لم يتم مجاملة الأهلي في المؤجلات مطلقا.. وهناك هيستيريا بتنظيم البطولات

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي خاض عدد كبير من المباريات هذا الموسم، وهو الفريق الأكثر خوضًا للمواجهات محليًا وقاريًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البعض يتهم اتحاد الكرة بمجاملته وهذا أمر غير صحيح مطلقا، رغم أن الفريق خاض 7 مواجهات في الدوري، لكن الأهلي لعب عدد كبير من البطولات الخارجية منذ انطلاقة الموسم الجاري.

 

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "هل نريد أن يكون الأهلي ناديًا عاديًا، واللعب فقط محليًا، وعدم المشاركة في البطولات الخارجية مثل كأس العالم للأندية والدوري الافريقي ودوري الأبطال".

 

وأضاف: "البعض يهاجم الأهلي واتحاد الكرة بدون اطلاع تام على المواعيد أو الارتباطات التي خاضها الفريق منذ بداية الموسم، هناك عذر واضح في تلك المواعيد، ولا يوجد مجاملات مطلقًا".

 

وواصل: "أحمد دياب تحدث عن تكرار التجربة البلجيكية في نظام الدوري المصري الموسم المقبل، وإقامة الدوري من دور واحد ثم عمل تصفيات لـ9 أندية في المقدمة، و 9 أندية في الهبوط، سيكون موسم انتقالي فقط، خصوصًا في ظل هيستريا وجنون في تنظيم البطولات وزيادتها، والكاف يريد زيادة الدوري الإفريقي إلى 24 ناديًا، وهناك عقبات واضحة يضعها الاتحاد الافريقي حاليًا".

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