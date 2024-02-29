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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي: مصالحة تركي آل الشيخ والخطيب في نهائي كأس مصر ممكنة

صدى البلد

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن مجلس إدارة النادي الأهلي لم يحسم فكرة التواجد في السعودية لحضور نهائي كأس مصر، مشيرًا إلى أنه لابد من الانتباه جيدًا لتأثير السوشيال ميديا على إدارات الأندية، خصوصا في موضوع القلعة الحمراء مع تركي آل الشيخ.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "جماهير الأهلي عبر السوشيال ميديا كانت تقف دائما وراء مجلس الإدارة في وقت سابق خلال ازمة تركي آل الشيخ، فهل سيضع الخطيب ذلك في اعتباره ويسافر إلى السعودية لحضور نهائي كأس مصر، الخصومة انتهت بتوجيه الدعوة من جانب تركي آل الشيخ لحضور النهائي، مثلما تم فتح صفحة جديدة بين القطبين مؤخرًا".

وأضاف: "بالتأكيد، البعض ينظر على امكانية حدوث مصالحة في مباراة نهائي الكاس بين تركي ال الشيخ ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي".

وأكمل: "شيكابالا هو قائد ومسؤول عن الزمالك، واللاعبين كانت تستمع جيدا وتنفذ كلامه، وفي وقت سابق تاثيره كان أقوى من أوسوريو عندما طلب اللاعبين باللعب بطريقتهم وليس بطريقة المدرب، وكانت كلمة شيكابالا هي المسموعة لدى اللاعبين، وهو له دور كبير حتى لو على الدكة، وايضا في غرفة الملابس، ويجب الاشادة بقرار تجديد عقده لانه قائد داخل وخارج الملعب".

وأكمل: "أحمد سليمان كان غائبا عن جلسة توقيع شيكابالا على عقود التجديد مع نادي الزمالك، والموضوع يذكرني بموضوع حازم إمام عنده برد، وهو لازال (نصف مشرف)، وهناك شخص يتولى الإشراف على الفريق من خارج مجلس الادارة".

وواصل: "تم مناقشة قرار عودة رمضان صبحي في مجلس إدارة النادي الأهلي، خصوصا في ظل امكانية انتقاله لنادي الزمالك مستقبلا".

وزاد: "كهربا لديه دوافع كثيرة من اجل اللعب في السعودية خلال نهائي كأس مصر، وهو لديه ثبات انفعالي كبير خصوصا بعدما عبر ازمات كثيرة طوال الفترة الماضية، واعتقد ان كولر في حاجة لوجوده، وجمهور الأهلي مؤخرا بدأ يتعاطف مع أنتوني موديست".

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