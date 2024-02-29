السفير جمال بيومي: مصر لم تقصر مع الأشقاء السودانيين وتتعامل معهم بشكل مميز

أكد السفير جمال ببومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني لمصر لها أهمية كبيرة، مشيرا إلى أن السودان يواجه تحديات كبيرة، ليست بجديدة، خاصة أن بداية الأزمات كانت وجود دولتين داخل السودان وهما الشمال والجنوب.

وقال جمال بيومي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، إن السودان في حاجة إلى مصر لعودة الوحدة داخل الدولة السودانية، مشيرا إلى أن مصر لم تقصر مع الأشقاء في السودان، وتتعامل مع الجالية السودانية بشكل مميز.

الشئون السودانية

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن حل الأزمة السودانية يجب أن يأتي من الداخل السوداني، مؤكدا أنه يجب عدم السماح لأي جهة خارجية بالتدخل في الشئون السودانية.