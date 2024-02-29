تحرك عاجل من الكاف قبل مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

قبل 24 ساعة من انطلاق مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في بطولة دوري أبطال أفريقيا، اتصلت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي "كاف" بشكل عاجل مع الحكم البنيني لويس ديجندو.

وأشارت تقاريرصحفية إلى أن فيكتور جوميز، نائب رئيس لجنة الحكام بالـ "كاف"، شدد على أهمية خروج المباراة بدون أي أزمات وعدم وقوع أخطاء تؤثر على الفريقين.

وطالب جوميز الحكم ديجندو بالتأكد من جميع قراراته خلال المباراة، وعدم الانحياز لأي فريق بغض النظر عن الضغوط المحيطة به من الملعب والجمهور والأجهزة الفنية.

كما شدد على ضرورة إعطاء كل فريق حقه دون تردد، لتجنب أي مشاكل تعكر أجواء المباراة الحاسمة.

سيدير مباراة الأهلي ويانج أفريكانز طاقم حكام من بنين بقيادة الحكم لويس ديجندو، وسيكون الحكم الرابع تنسيلا دياجاتشي.

وتأهل الأهلي ويانج أفريكانز إلى ربع نهائي البطولة، وسيحدد لقاء الغد ترتيب المجموعة، حيث يحتل الأهلي المركز الأول بـ 9 نقاط، بينما يأتي يانج أفريكانز بـ 8 نقاط.