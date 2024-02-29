تحصين أكثر من 187 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية بالشرقية

أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية، وتوفير أوجه الرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، وزيادة إنتاجيتها وتلبية احتياجات السوق المحلي.



ووجه المحافظ - في بيان اليوم /الخميس/ - بتكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف القرى والمراكز؛ للوقاية من مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام.



من جانبه.. قال وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية الدكتور إبراهيم محمد متولي، إنه تم تحصين 187 ألفًا و606 رؤوس ماشية للوقاية من الجلد العقدي وجدري الأغنام، بجانب ترقيم وتسجيل 7377 رأس ماشية.



وأضاف أنه تم تحصين هذه الماشية في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام والتي بدأت أعمالها في 27 يناير الماضي، وذلك من خلال 180 لجنة خلال الأسبوع الرابع من الحملة.. موضحا أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة؛ للتوعية الإرشادية حول أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.



وتابع أنه تم عقد 2336 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات متنقلة بين القرى؛ لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية؛ لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.



وأشار متولي إلى أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات؛ تيسيرًا على المربين.. مشيدًا بإقبال المواطنين على الحملة؛ نظرًا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.

