الأولي في التاريخ.. سيدة من أصل عربي تتولي منصب المتحدث باسم الناتو

أعلن حلف شمال الاطلسي تولي اللبنانية فرح دخل الله مهام المتحدث الرسمي باسم حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وذلك اعتبارًا من أول مارس المقبل، لتصبح بذلك أول سيدة من أصول عربية تتولى هذا المنصب الدولي المهم.

ورحب مكتب الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولينبيرج في بيان له، بـ فرح دخل الله مشيدا بقدراتها العالية على التواصل بما يعزز دور الناتو في عالم اليوم الذي يموج بالصراعات، ويعبر عن رؤية الحلف لحلها ولتعزيز الأمن الجماعي لأعضائه.

وحصلت فرح دخل الله على بكالوريوس في الفنون السمعية والبصرية والإعلام من جامعة القديس يوسف اللبنانية، عام 2004، وبعد ذلك حصلت على دبلوم في الإعلام والاتصال السياسي من كلية لندن للعلوم الاقتصادية عام 2006.

وتتولي اللبنانية فرح دخل الله هذا المنصب خلفًا للناطقة الحالية للحلف أوانا لونجيسكو التي شغلت هذا المنصب في الفترة من 2010 وحتى نهاية 2023.