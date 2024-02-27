بعد تصريحات ماكرون المثيرة.. الكرملين يتحدث عن "صراع مباشر حتمي" مع الناتو

حذر الكرملين، اليوم الثلاثاء، من أن الصراع بين روسيا والتحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بقيادة الولايات المتحدة سيصبح حتميا إذا أرسل الأعضاء الأوروبيون قوات للقتال في أوكرانيا.

وفتح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الباب يوم الاثنين أمام الدول الأوروبية لإرسال قوات إلى أوكرانيا، على الرغم من أنه حذر من عدم وجود توافق في الآراء بشأن مثل هذه الخطوة في هذه المرحلة حيث وافق الحلفاء على تكثيف الجهود لتسليم المزيد من الذخائر إلى كييف.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحفيين عندما سئل عن ملاحظات ماكرون: "إن حقيقة مناقشة إمكانية إرسال وحدات معينة إلى أوكرانيا من دول حلف شمال الأطلسي هي عنصر جديد مهم للغاية".

وردا على سؤال من قبل المراسلين عن مخاطر الصراع المباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي إذا أرسل أعضاء الناتو قواتهم للقتال في أوكرانيا، قال بيسكوف: "في هذه الحالة، سنحتاج إلى التحدث ليس عن الاحتمال، ولكن عن حتمية (صراع مباشر)".