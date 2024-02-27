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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الناتو يبدأ مناورات عسكرية مضادة للغواصات وسط توترات وتحديات صعبة

الناتو
الناتو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، يبدأ حلف شمال الأطلسي "الناتو" تدريبات عسكرية قبالة سواحل كاتانيا بصقلية.

يبدأ الحلف تدريباته وسط تهديدات روسية بتوسيع الحرب تقابلها تصريحات أوروبية باحتمال إرسال قوات من الحلف لأوكرانيا.

تشارك في هذه المناورات المضادة للغواصات زوارق حربية وطائرات وسفن وفرقاطات بحرية.

والمناورة التي أطلق عليها اسم "Dynamic Manta 24"، أصبحت أكثر إلحاحًا خاصة مع الانتصارات الروسية في أوكرانيا وتوسع الصراعات في الشرق الأوسط والتوترات الحاصلة في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين.

حلف شمال الأطلسي الناتو سواحل كاتانيا صقلية تدريبات عسكرية

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