مباراة القمة.. شرط وحيد لمشاركة كهربا في نهائي الكأس أمام الزمالك

كشفت تقارير صحفية، أن محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الأهلي، يواجه تهديدًا بالغياب عن مباراة القمة مع الزمالك في نهائي كأس مصر، بعد استبعاده من المباراتين الأخيرتين بدوري أبطال إفريقيا.

وأشارت تقارير، إلي أنه إذا استمر غيابه أمام يانج أفريكانز، قد يكون خارج حسابات الجهاز الفني لمواجهة الزمالك.

يواجه المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، السويسري مارسيل كولر، تحدٍّ في اختيار الثنائي الذي سيُشارك في مركز الدفاع خلال مباراتهم ضد يانج أفريكانز التنزاني في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام غدًا الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

تعرض فريق الأهلي لأزمة دفاعية بسبب غيابات اللاعبين الأساسيين مثل ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وخالد عبد الفتاح، ما يضع كولر في موقف حرج لاختيار اللاعبين المناسبين لهذا المركز.

ويُفاضل كولر بين الثنائي محمد هاني وكريم نيدفيد لحل أزمة الدفاع، حيث شارك كلاهما في مراكز الدفاع سابقًا وقدما أداء جيدًا.