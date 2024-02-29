دوري أبطال أفريقيا| تفاصيل الاجتماع لمباراة الأهلي ويانج أفريكانز

الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ويانج أفريكانز التنزاني أقيم عصر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدًا الجمعة في دوري أبطال أفريقيا.



حضر الاجتماع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد، إداري الفريق، في حضور المنسق العام ومراقب المباراة ومراقب الحكام وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» ومسئولي فريق يانج أفريكانز.



خلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق بالكامل، فيما يرتدي فريق يانج أفريكانز القميص الأصفر والشورت الأسود ويرتدي حارسه الطاقم البنفسجي بالكامل.



ويلتقي الأهلي مع يانج افريكانز في السادسة من مساء غدٍ الجمعة على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.