مصري ولا دولار.. حتحوت يكشف مفاجأة بشأن تسديد غرامة كهربا

علق الإعلامي هاني حتحوت على انتهاء أزمة اللاعب محمود كهربا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب حتحوت :"‏كهربا سدد غرامة فسخ عقده من طرف واحد مع الزمالك كاملة، و"خلصت الحدوتة".

وأكمل :"‏هل دُفعت الغرامة بفوائدها بالدولار أم بالجنيه المصري؟الزمالك في تصريحات خاصة معي: لا يهم.. نحن نتعامل بسعر السوق المصرفية، فخصولنا عليها بالدولار أو ما يعادله بالجنيه أمر واحد".

واضاف:"استنتاجي: بتصريحات م/ هشام نصر نائب رئيس الزمالك قبل أيام عن عدم حساب الدولار بسعر السوق السوداء، وإجابة الزمالك الآن.. فيبدو أن الغرامة سُددت بالجنيه المصري (٢،٤ مليون دولار)".

علق أشرف عبد العزيز محامي كهربا على انتهاء أزمة الفولت العالي مع نادي الزمالك.

وكتب عبد العزيز من خلال حسابه الشخصي فيسبوك :"مبروك كهربا الحدوته خلصت".

وجه محمود كهربا لاعب النادي الأهلي رسالة غامضة إلي جمهوره.

وكتب كهربا من خلال حسابه الشخصي إنسجرام :" الحمد لله خلصت الحدوتة