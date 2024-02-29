التفاصيل الكاملة لكواليس سداد كهربا للغرامة بالجنيه المصري للزمالك

كشف الإعلامي أحمد موسى عن المبلغ الذي سدده محمود كهربا لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر لنادي الزمالك “الغرامة الموقعة عليه”

وكتب موسى عبر منصة إكس

ما هو المبلغ الذي سدده كهربا لنادي الزمالك ؟

الاجابة هي : سدد كهربا مبلغ ٧٤ مليونا و٢٠٠ ألف جنيه مصري تم تحويله بالكامل في حساب الزمالك بفوائده حتي اليوم ٢٩ فبراير ٢٠٢٤.

وأضاف : تم حساب قيمة الغرامة بالفوائد علي أساس سعر الجنيه أمام الدولار ب ٣٠ جنيها و٨٠ قرشا .

واختتم الإعلامي الكبير تغريدته : مبروك لنادي الزمالك وجماهيره ومجلس إدارته الذي وعد وأوفي .. ومبروك للنادي الأهلي وجماهيره وللنجم الكبير كهربا ولمستشاره القانوني المحامي القدير أشرف عبد العزيز.