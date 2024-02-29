رغم تحصيل غرامة كهربا.. الزمالك مطالب بدفع 2.5 مليون يورو

قال عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية، إن الزمالك مطالب بدفع غرامة كبير بناء على قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية.



وكتب العمايرة من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "فى حالة رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية طعن الزمالك ضد قرار كاس لصالح المغربي خالد بو طيب، وبنسبة تقترب من 99% سيتم رفضه، الزمالك سيكون مطالب بدفع 2 مليون و 425 ألف و 741 يورو

المبلغ محسوب حتى 1 مارس 2024



أعلن مكتب المحامي كمال شعيب دفاع رجل الأعمال ممدوح عباس وممثلا عن نادى الزمالك إنهاء كافة إجراءات سداد غرامة اللاعب محمود كهربا لصالح القلعة البيضاء.

وقال مكتب كمال شعيب المحامي في بيان ريمي: "بفضل الله يتشرف المكتب بالإعلان عن إتمام كافة إجراءات سداد غرامة اللاعب محمود عبد المنعم ( كهربا ) بموجب الأحكام النهائية الصادرة لصالح النادى من محكمة التحكيم الرياضية ( كاس ) حيث قام اللاعب بسداد كامل المبالغ المحكوم بها مضافا إليها ما تم الحكم به من فوائد قانونية حتى تاريخه 29/2/2024، ويتوجه المكتب بجزيل الشكر لمجلس إدارة نادى الزمالك بقيادة الكابتن حسين لبيب لما تم ويتم بذله من مجهود لصالح النادى".