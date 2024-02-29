ساويرس لـ كهربا: ألف مبروك يا اللي مكهربهم.. فداك الفلوس

وجه رجل الأعمال نجيب ساويرس رسالة إلى كهربا لاعب الأهلي بعد حل أزمته مع الزمالك ودفع الغرامة.

وكتب ساويرس من خلال حسابه الشخصي إكس: "الف مبروك يا اللي مكهربهم.. فداك الفلوس.. يا بطل".



وكان الإعلامي أحمد موسى كشف عن المبلغ الذي سدده محمود كهربا لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر لنادي الزمالك “الغرامة الموقعة عليه”.

وكتب موسى عبر منصة إكس ما هو المبلغ الذي سدده كهربا لنادي الزمالك ؟

الاجابة هي : سدد كهربا مبلغ ٧٤ مليون و٢٠٠ الف جنيه مصري تم تحويله بالكامل في حساب الزمالك بفوائده حتي اليوم ٢٩ فبراير ٢٠٢٤



وأضاف: تم حساب قيمة الغرامة بالفوائد علي اساس سعر الجنيه امام الدولار بـ ٣٠ جنيه و٨٠ قرشا .