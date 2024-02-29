QNB ومصر الخير يتعاونان في تنفيذ مشروعات تنموية ضمن مبادرة حياة كريمة

قام QNB الأهلي، الشركة التابعة لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بتمويل عدد من المشروعات التنموية التي تنفذها مؤسسة مصر الخير لخدمة قرى مركزي منية النصر وشربين بمحافظة الدقهلية ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وتعقيبا على هذا التعاون، صرح محمد بدير- الرئيس التنفيذي لـQNB الأهلي: "يأتي هذا التعاون مع مؤسسة مصر الخير استكمالا للنجاحات التي حققها البنك والمؤسسة في تنفيذ عدد من المشروعات المختلفة التي تساهم في الارتقاء بجودة الحياة للأسر المستهدفة في كافة المجالات الصحية والتعليمية والاقتصادية، تماشيا مع خطة وأهداف مصرفنا في السوق المصري، وتماشيا مع توجهات وأهدف البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2030 وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة".

وبهذه المناسبة، قال الدكتور علي فتحي- رئيس قطاع التنمية المتكاملة لمؤسسة مصر الخير أن استمرار التعاون مع QNB الأهلي هو استثمار للنجاح الذي تحقق خلال الأعوام السابقة والذي شمل العديد من المبادرات التي تهدف لتمكين الأسر المستحقة في مجالات التعليم والتكافل الاجتماعي والصحة، بما يشمل تطوير المدارس وتوفير مشروعات التمكين الاقتصادي والتدريب المهني للسيدات لضمان تمكين المرأة المعيلة اقتصاديا، بالإضافة إلى توفير الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة وجهاز رسم الاعصاب ضمن مشروعات الرعاية الصحية.

ويحرص QNB الأهلي على عقد الشراكات الاستراتيجية مع كبرى المؤسسات الرائدة التي تحقق أهداف التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب والمرأة والأسر وإيجاد مصادر للدخل من خلال تلك المشروعات والتي تساهم في تحقيق عائد اقتصادي ومردود إيجابي.