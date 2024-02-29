هيكل أبعد مصطفى أمين عن عبدالناصر.. محمد عبدالجواد شيخ الصحفيين ضيف إيمان أبوطالب

في حوار استثنائي على جزأين، تستضيف الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامج بالخط العريض على شاشة تليفزيون الحياة، الأستاذ محمد عبدالجواد منصور، شيخ الصحفيين، ليفتح قلبه ويحكي ذكريات قرن من الزمان في عيد ميلاده المائة.



وفي حلقة الأولى الجمعة المقبلة، الثامنة مساءا، قال عبدالجواد: إنه يحرص مساء كل جمعة على متابعة البرنامج، مشيدا بما تقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب من محتوى يليق بعقل المشاهد ويحترمه.



ويتحدث عبدالجواد عن نشأته وطفولته في الصعيد وبداية عمله الصحفي، وأسرار وكواليس تعرض لأول مرة.



كما كما يحكي الضيف كواليس جديدة عن الراحل محمد حسنين هيكل، ودوره في إبعاد مصطفى أمين عن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، قائلا: أعتقد أن هيكل اللي دبر وتخلص منه

وكشف شيخ الصحفيين أيضا كواليس عمله مستشارا صحفيا للرئيسين الأسبقين حسني مبارك وأنور السادات.

وقال عبدالجواد، إن الأمريكان كانت لهم مساعدات في انتصار ثورة 52، مضيفا: شاءت الظروف إن الأمريكان ساعدونا في التخلص من الاستعمار.. الذي تبنى ثورة 52 هو جيفرسون كافري.. وكان يعتبر جمال عبدالناصر ابنه

يذاع برناج بالخط العريض، تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب، الجمعة الثامنة مساء على شاشة تليفزيون الحياة.