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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد رأس الحكمة.. أستاذ اقتصاد يزف أخبارا سارة للمصريين.. فيديو

قال الدكتور نور ندا، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالقاهرة، إن مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، يمثل استثمارا حقيقيا مباشرا، لافتا إلى أن المشروع مستهدف منه تحقيق مكاسب مالية تصل إلى 150 مليار دولار.
 

أضاف الدكتور نور ندا، أستاذ الاقتصاد،خلال لقائه مع الإعلامي شادي الزيات، عبر برنامج صناع القرار، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع رأس الحكمة، سيوفر فرص العمل للمصريين، مبينا أنه سيكون مصدر جديد للدخل القومي المصري بحصة يصل العائد منها لـ 35%.
وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى أن مشروع رأس الحكمة، يمثل نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري، وبداية لسلسلة من المشروعات الاستثمارية الكبرى، في حين أن هناك أحاديث تدور حول تخصيص 800 فدان في إحدى الأماكن للاستثمار على غرار مشروع رأس الحكمة.


وأوضح الدكتور نور ندا، أستاذ الاقتصاد، أن مشروع رأس الحكمة، فتح الباب لمزيد من الاستثمارات والمشروعات الكبرى، مشيرا إلى أنه آن الآوان لجني ثمار المشروع الاقتصادي في مصر.

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