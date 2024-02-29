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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

التجاري الدولي.. أول بنك يصدر قصة نجاح شراكته مع المنصة التعليمية ”LinkedIn learning"

صدى البلد

اختارت منصة "LinkedIn Learning" البنك التجاري الدولي مصر-CIB، ليصبح أول بنك مصري، يشارك بقصة نجاحه في تقديم تجربة تعليمية استثنائية لتعزيز مهارات و خبرات اكثر من 16 ألف طالب جامعي في مختلف أنحاء مصر لتأهيلهم لسوق العمل.


يأتي ذلك في ضوء إيمان البنك الراسخ بدوره الفعّال في تدريب وتطوير العنصر البشري الذي يُعد من أهم ركائز النجاح لأي مؤسسة، وهو ما يقوي ويدعم مكانة البنك كمنارة تعليمية لتطوير الشباب.


وقد أتت قصة النجاح كنتاج لتعاون فعال بين “LinkedIn Learning”  و البنك التجارى الدولى في برنامج ال  CIB للتدريب الصيفي و الذى ارتكز على الابتكارات التكنولوجية في عدّة مجالات تشمل التكنولوجيا المالية، الـBitcoin، الذكاء  بهدف تعريف المتدربين على خصائص العصر الرقمي وأهم مستجداته وتطبيقاته العملية وملاحقة الاتجاهات الإبداعية، وهو ما يُساهم بدوره في التحول الحتمي لسوق العمل ومهارات الموظفين الجدد المتوقعة.


وقد امتد التعاون بإتاحة منصة "LinkedIn Learning" للبنك مجموعة متنوعة من الدورات والباقات الرقمية من خلال أكثر من 2000 اعتماد يمكن استخدامه من قِبل موظفي البنك التجاري الدولي لتطوير قدراتهم المهنية.

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