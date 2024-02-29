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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون عن إرسال قوات إلى أوكرانيا: كل كلمة مدروسة

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس أن موقفه بشأن إمكانية إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا مدروس.

وأضاف الرئيس الفرنسي على هامش افتتاح منشأة أولمبية في منطقة سان دوني، ان كل كلمة أقولها في هذا الموضوع موزونة ومدروسة ومتوازنة"، حسبما أفادت وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأثار ماكرون الجدل بمقترحه خلال مؤتمر عن دعم أوكرانيا في باريس الاثنين الماضي والذي يقضي بإرسال قوات غربية إلى أوكرانيا للقتال ضد الجيش الروسي في الحرب المستمرة للعام الثالث على التوالي، حيث رفضت الدول الغربية مقترح ماكرون.

ورد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التقارير التي تحدثت عن احتمال إرسال فرقة أوروبية إلى أوكرانيا بالحديث مرة أخرى عن التهديدات النووية.

وأوضح بوتين "إننا نتذكر مصير أولئك الذين أرسلوا ذات يوم وحداتهم إلى أراضي بلدنا لكن العواقب الآن ستكون أكثر مأساوية بالنسبة للمتدخلين المحتمل ين، ولدينا أيضًا أسلحة يمكنها ضرب أهداف على أراضيهم".

وقال بوتين: "مهما كان ما يخيفون به العالم أجمع، فإن هذا يهدد في الواقع بالتحول إلى صراع يتضمن أسلحة نووية".

الرئيس الفرنسي ماكرون

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