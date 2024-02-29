النشرة الدينية.. غدا.. دعاء الجمعة الثالثة من شهر شعبان.. احرص على آخر ساعة.. حكم منع الزوجة من صلاة التراويح بالمسجد؟.. أمين الفتوى يجيب

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في هذه النشرة الدينية.
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