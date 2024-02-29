غدا.. دعاء الجمعة الثالثة من شهر شعبان.. احرص على آخر ساعة

دعاء الجمعة الثالثة من شهر شعبان، يبحث الكثير من المسلمين عن دعاء الجمعة الثالثة من شهر شعبان، وسمي شهر شعبان بهذا الاسم لعدة آراء منها أن العرب كانوا يتشعبون في هذا الشهر الكريم من أجل البحث عن مصدر للمياه، فهو شهر مليء بالخير والبركة، وحثنا الدين الحنيف فيه على استغلاله في فعل الخير والأعمال الصالحات والتي منها دعاء الجمعة الثالثة من شهر شعبان الذي يقربنا من الله، ولم ترد صيغة معينة لدعاء الجمعة الثالثة من شهر شعبان لكن باب الدعاء واسع، ودعاء الجمعة الثالثة من شهر شعبان علينا الحرص عليه خاصة وأن في يوم الجمعة ساعة استجابة ندعو الله أن نوافق هذه الساعة.

- اللّهم إنّي أسألك أن لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.

- يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا رزقا حلالًا طيبًا مباركًا فيه كما تحب وترضى يا رب العالمين. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون.

- اللهم اغفر لي، اللهم اجعلني يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس، اللهم اغفر لي ذنبي، وأدخلني يوم القيامة مدخلا كريما.

- اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

- اللهم طهرني من الذنوب والخطايا، اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد.

- اللهم ارزقني علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلّا أنت.

اللهم قني شر نفسي، واعزم لي على أرشد أمري، اللهم اغفر لي ما أسررت، وما أعلنت، وما أخطأت، وما عمدت، وما علمت، وما جهلت.

- اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

سبحانك لا إله إلا أنت أسألك إجابة الدعاء، والشكر في الشدة والرخاء سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نظرت إلى السماوات العلى فأوثقت أطباقها.



دعاء الجمعة الثالثة من شهر شعبان مكتوب

دعاء الجمعة الثالثة من شهر شعبان مكتوب، ورد في الشرع الشريف العديد من الأدعية لكن يوم الجمعة أحب الذكر فيه الصلاة على النبي فهو من أهم الأدعية التي يستحب قولها في دعاء الجمعة الثالثة من شهر شعبان مكتوب، والتي يعد الهدف منها هو التضرع في دعاء الجمعة الثالثة من شهر شعبان مكتوب، وأن يدعو العبد الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لنا وأن يحقق أمانينا ويرضى عنا ويغفر لنا ذنوبنا، وفيما يلي بعض من دعاء الجمعة الثالثة من شهر شعبان مكتوب مما يحبب قولها في هذا اليوم المبارك.

-اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت، اللهم ابسط علينا من بركاتك، ورحمتك، وفضلك، ورزقك، اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة، والأمن يوم الخوف، اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك، ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك.

- اللهم يا رافع السماوات والأرض ارفع اعمالنا إليك في هذا اليوم يوم الجمعة الثالثة من شهر شعبان المبارك وأنت راضٍ عنّا.

- اللهم في هذا اليوم المبارك، ارحم ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس، انت ربّ العالمين وربّ المستضعفين وأنت ربيّ.

- اللهم يا معزّ نسألك في الجمعة الثالثة من شعبان أن ترحمنا وتعزّ أمتنا وتغفر لنا خطايانا، اللهم انت وحدك ولي ذلك ووحدك القادر عليه.

- اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت بعدهما.

- اللهم في الجمعة الثالثة من شعبان أعزّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعدّ لهذه الأمّة الضعيفة عزّها ومجدها بقدرتك يا قدير يا جبار.

- اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدّم لما أخّرت، ولا مؤخّر لما قدّمت.

- اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، أرحمني برحمتك.

- اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولا مضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك.



دعاء للميت في الجمعة الثالثة من شعبان

دعاء للميت في الجمعة الثالثة من شعبان، يعد الدعاء للميت بمثابة طوق النجاة، فالميت وحيد في قبره لا يجد من يؤنسه، وانقطع علمه في الدنيا ولا يتبقى له سوى انتظار أحبته في الدنيا أن يقدموا له الدعاء بالرحمة والمغفرة خصوصا في هذا الأيام العطرة وبالأخص أيضا دعاء للميت في الجمعة الثالثة من شعبان، فقد يستجيب الله له بأن يبدل قبره من حفرة من النار إلى روضة من الجنان، ومن دعاء للميت في الجمعة الثالثة من شعبان نقول:

- اللهم في يوم الجمعة اجعل له حياة أجمل بجنتك واجعل قبره نورا وضياء اللهم أرحمه برحمتك التي وسعت كل شي وارزقه سعادة أبدية في جنتك

- يوم الجمعة اللهم ارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم نور قبره ووسع مدخله وأنس وحشته واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة يا رب.

- اللهم في يوم الجمعة أسألك ان ترحمه يا رب اجعل جنة الخلد مثواه وانزل على روحه الأمان والسكينة.

- اللهم وفي يوم الجمعة ارحمه واغفر له اللهم أكرم نزله ووسع مدخله اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنة واجمعنا به في جنة النعيم برحمتك يا ارحم الراحمين.

- اللهم ارحمه في بطن الارض واستره يوم العرض يارب العالمين يا رب أنت خلقته وأنت أخذته وانت الرحيم فليس غيرك أرحم به اللهم ارحمه واغفر له.

- اللهم في يوم الجمعة أنر قبره اللهم ارحمه واجعل المسك ترابه والحرير فراشه واجعل قبره روضه من رياض الجنة يا رب.

- اللهم في يوم الجمعة ارحم من مات بالدنيا ولم يمت في قلوبنا اللهم ارحمه فهو أغلى من فقدنا وأسكنه فسيح جناتك يا ارحم الراحمين.

- اللهم في صباح يوم الجمعة ارحمه رحمة تكفي أهل الأرض والسماء اللهم أعف عنه وأبدله خيرا مما ترك وراءه يا رب العالمين

- اللهم في هذه الجمعة أنر قبره واجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب.