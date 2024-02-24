دعاء شهر شعبان .. كلمات احرص عليها قبل قدوم رمضان

دعاء شهر شعبان، بدخول شهر شعبان نشعر بالكثير من النفحات الإيمانية الطيبة، حيث أن شهر شعبان هو الشهر الذي يسبق شهر رمضان، ويعتبر شهر شعبان مؤشر روحاني لقدوم الشهر الكريم، والدعاء في شهر شعبان من الأمور المستحبة.

الدعاء في شهر شعبان مستجاب لأن شهر شعبان من الأشهر التي ترفع فيه الأعمال إلى الله عزو وجل، وجاء فضل شهر شعبان في السنة النبوية في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ذاك شهر يغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم.



الأدعية المستجابة في شهر شعبان

الأدعية المستجابة في شهر شعبان هدفها التقرب من الله عز وجل، واستهلال شهر رمضان بقلوب عامرة، وألا يفوت شهر شعبان إلا وقد غفر الله لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا لأن شهر شعبان من الأشهر المعظمة التي لها مكانة كبيرة في نفوس المسلمين، الأدعية المستجابة في شهر شعبان نقول فيها:

اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، وخضع لها كل شيء، وذل لها كل شيء، وبجبروتك الذي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت أركان كل شيء وبسلطانك الذي علا كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي غلبت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء، يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين.

اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والأنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين.

ويمكن أن نقول الأدعية المستجابة في شهر شعبان اللهم أن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيًا أو محروما أو مطرودًا أو مقترًا على في الرزق، فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وإقتار رزقي واثبتني عندك في أم الكتاب سعيدًا مرزوقًا موفقًا بالخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على نبيك المرسل: (يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ).

اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء.

اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطيتها، اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فأغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعر شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويبرم، أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم، أنك أنت الأعز الأكرم.

الأدعية المستحبة في شهر شعبان

اللهم إني اتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك واسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك.

اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان من غير أن نرى دمعة حبيب، ولا فراق غالي، ولا استمرار مرض لقريب، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم بلغنا شهر رمضان ونحن في أحسن حال واعنا اللهم على صيامه وقيامه يا رب العالمين.

اللهم إن هذا هلال شهر وقد ورد وأنت أعلم لما فيه من الإحسان فاجعله اللهم هلال بركات وسعادات كاملة الأمان والغفران الرضوان وماحية الأخطار في الأحيان والأزمان وحامية من كل أذى.

اللهم صل على محمد وآل محمد، واسمع دعائي إذا دعوتك واسمع ندائي إذا ناديتك، واقبل علي إذا ناجيتك فقد هربت إليك ووقفت بين يديك مستكينًا لك متضرعًا إليك، راجيًا لما لديك ثوابي وتعلم ما في نفسي وتخبر حاجتي وتعرف ضميري ولا يخفى عليك أمر متقلبي ومثواي، وما أريد أن أبدي به من منطقي واتفوه به من طليبتي وأرجوه لعافيتي، وقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما تكون مني إلى آخر عمري من سريرتي وعلانيتي وبيدك لا بيد غيرك زيادتي ونقصي ونفعي وضري.

- إلهي إن حرمتني فمن ذا الذي يرزقني وإن خذلتني فمن ذا الذي ينصرني، إلهي أعوذ بك من غضبك وحلول سخطك.

- إلهي إن كنت غير مستأهل لرحمتك فأنت أهل أن تجود علي بفضل سعيك، إلهي كأني بنفسي واقفة بين يديك وقد أظلها حسن توكلي عليك فقلت ما أنت أهله وغمدتني بعفوك.

- إلهي أن عفوت فمن أولى منك بذلك وإن كان قد دنا أجلي ولم يدنيني منك عملي فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي، إلهي قد جرت على نفسي في النظر لها فلها الويل إن لم تغفر لها، إلهي لم يزل برك على أيام حياتي فلا تقطع برك عني في مماتي، إلهي كيف آيس من حسن نظرك لي بعد مماتي وأنت لم تولني إلا الجميل في حياتي.

الأدعية المأثورة في شهر شعبان

الأدعية المأثورة في شهر شعبان ، لم يرد نص عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم باسم الأدعية المأثورة في شهر شعبان لكن في السيرة النبوية آلاف الأدعية التي يستحب قولها خاصة مع كل مناسبة دينية طيبة ونقول فيها: لا إله إلا انت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت الى قديم ذكرك لي ومنك اللهم اغفر لمن لا يملك الا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا.

- اللهم ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابع النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، وصل على محمد وآل محمد.

ويستحب أن نقول في الأدعية المأثورة في شهر شعبان اللهم إني اتقرب اليك بذكرك واستشفع بك الى نفسك واسألك بجودك ان تدنيني من قربك وان توزعني شكرك وان تلهمني ذكرك.

اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع ان تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الاحوال متواضعا.

- اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وانزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته، اللهم عظم سلطانك وعلا مكانك وخفي مكرك وظهر امرك، وغلب جندك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك.

- اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا، ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك.

ومن الكلمات الطيبة في الأدعية المأثورة في شهر شعبان يا من أرجوه لكل خير، وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننًا منه ورحمة، أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا، وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم.

اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم، والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.