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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهيب يطرح سؤالا مثيرا عن مباراة الزمالك والداخلية

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالا حول مباراة الزمالك والداخلية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مهيب عبد الهادي:"رأيك في اداء الزمالك في مباراة اليوم امام الداخلية .... مين نجم المباراة ؟".

 

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع جماهير الأبيض المتواجدة باستاد القاهرة بعد الفوز على الداخلية في مباراة الفريقين التي أقيمت مساء اليوم في مسابقة الدوري.


وحرص محمود عبد الرازق"شيكابالا" قائد الفريق على الاحتفال مع اللاعبين بالفوز في ظل تواجده لمؤازرة زملائه في المباراة، بالرغم من غيابه بسبب الإصابة في القدم.


وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الداخلية بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز،  ليرفع الأبيض رصيده إلى 15نقطة يحتل بهم المركز الحادي عشر، في حين توقف رصيد الداخلية عند 8 نقاط يحتل بهم المركز الثالث عشر.

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