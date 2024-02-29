بعد صفقة رأس الحكمة..خالد أبو بكر: استثمارات تانية جاية مصر.. جاري بحثها

أكد الإعلامي خالد أبو بكر، أن صفقة رأس الحكمة دافع ومشجع قوى للاستثمارات الأخرى في مصر.

وعلق خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "on"، على إعلان بيت التمويل الكويتي "بيتك" قيام إحدى الشركات التابعة للمجموعة بدراسة الاستحواذ على المصرف المتحد مصر في إطار سعي المجموعة للبحث عن فرص استثمارية، قائلًا:" دا في علم الفلوس حلو".

استثمارات

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استثمارات أخرى وجديدة في مصر، مضيفًا:" فيه كام حاجة جاية مصر .. بقولكم فيه استثمارات خارجية جاية مصر قريب، وهناك مباحثات تدور على عدد من الصفقات التي يتم مناقشتها الآن".

وطالب أبو بكر الحكومة ، بضرورة وضع خطة مستقبلية، بعد صفقة رأس الحكمة، وشرحها للمواطنين.