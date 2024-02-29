إعداد القادة: محاولات الدمج بين طلاب ذوي الهمم بالجامعات تأتي في مصلحتهم

أكد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، أن محاولات الدمج بين طلاب ذوي الهمم في الجامعات تأتي في مصلحتهم، وأن هناك فاعلية تتم من أجل مشاركة ذوى الهمم في المجتمع.

وأضاف مدير معهد إعداد القادة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامح الحياة اليوم، تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن هناك تنافسا كبيرا لدمج ذوى الهمم في المجتمع، والدولة مهتمة بذلك والدليل ما قدمته الدولة من أموال قدرت بـ 10 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما يتحدث مع الأولاد من ذوي القدرات الخاصة يتحدث معهم من القلب، وأنه تم إنشاء أكثر من 20 مركزًا، لدعم ذوي الهمم.