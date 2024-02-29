هبة السويدي: ميلاد جديد "لمصابي الحروق" والرئيس أعطى الأمل لأولادنا

أكدت الدكتورة هبة السويدي مؤسسة ورئيسة مجلس أمناء أهل مصر الخيرية، أنهم أول مؤسسة قامت بفتح قضية حروق الأشخاص، واشتغلت عليها، وأنهم انضموا لقادرون باختلاف من عامين وهذا ميلاد جديد "لمصابي الحروق" والرئيس أعطى الأمل لأولادنا.

وأضافت مؤسسة ورئيسة مجلس أمناء أهل مصر الخيرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامح الحياة اليوم، تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن قضية الحروق كانت منسية في الماضي، وأن هناك نصف مليون حالة كل عام، وهناك 18% من النسبة السالف ذكرها يتعرضون لـ إعاقة.

وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يلبي طلبات ذوى الهمم من أجل مواجهة المجتمع، وأن هؤلاء الأطفال كان محكوما عليهم بالإعدام ولكن المجتمع الآن أصبح يهتم بهم.