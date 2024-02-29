عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هبة السويدي: ميلاد جديد "لمصابي الحروق" والرئيس أعطى الأمل لأولادنا

صدى البلد

أكدت الدكتورة هبة السويدي مؤسسة ورئيسة مجلس أمناء أهل مصر الخيرية، أنهم أول مؤسسة قامت بفتح قضية حروق الأشخاص، واشتغلت عليها، وأنهم انضموا لقادرون باختلاف من عامين وهذا ميلاد جديد "لمصابي الحروق" والرئيس أعطى الأمل لأولادنا.

 

وأضافت مؤسسة ورئيسة مجلس أمناء أهل مصر الخيرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامح الحياة اليوم، تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن قضية الحروق كانت منسية في الماضي، وأن هناك نصف مليون حالة كل عام، وهناك 18% من النسبة السالف ذكرها يتعرضون لـ إعاقة.

 

وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يلبي طلبات ذوى الهمم من أجل مواجهة المجتمع، وأن هؤلاء الأطفال كان محكوما عليهم بالإعدام ولكن المجتمع الآن أصبح يهتم بهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة تبادلية مدوية بين الأهلي وبيراميدز | ماهي؟

عسلية ودينا كشفا عورته .. التحقيقات في مصرع الضابط اليمني ببولاق الدكرور

10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة

بعد هبوط الدولار.. انخفاض أسعار 20 سلعة غذائية بالأسواق| تفاصيل

شوبير يكشف مفاجأة حول عبد الله السعيد وشيكابالا في نادي الزمالك

التفاصيل الكاملة لكواليس سداد كهربا للغرامة بالجنيه المصري للزمالك

احذروا انخفاض الرؤية.. الأرصاد: موجة رمال وأتربة تضرب مصر.. ومفاجأة يوم السبت

ساويرس لـ كهربا: ألف مبروك يا اللي مكهربهم.. فداك الفلوس

ترشيحاتنا

الحرارة تصل إلى صفر.. الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المحافظات

خلصت الحدوتة.. مفاجأة لجماهير الأهلي بشأن كهربا

بعد مجـ زرة الرشيد.. الخارجية الأمريكية: يجب إخراج الرهائن من غزة

مفاجأة .. عمرو دياب يحيي حفل نهائي كأس مصر

احذروا انخفاض الرؤية.. الأرصاد: موجة رمال وأتربة تضرب مصر.. ومفاجأة يوم السبت

جون بولتون عن غزة: لا أحد يحب أن يرى مدنيين أبرياء يُقتـ لون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيرة منتحـ.رتش.. مفاجأة في وفاة طالبة العريش تقلب القضية

اقتصادية جدا.. طريقة عمل كبيبة البطاطس المقرمشة وملعقتين لحمة مفرومة

نسرين طافش بملابس رياضية جريئة تثير الجدل

رسالة مثيرة .. أول رد من كلية الطالبة نيرة ضحية الابتزاز بالعريش

فيديو

آخر كلام..شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول عودتها لحسام حبيب للمرة الثالثة

صورها في الحمام.. تفاصيل إنهاء طالبة العريش حياتها بعد ابتزازها والتنمر عليها

قالت هيخطفني ونطت من العربية..الشاهد الوحيد على واقعة حبيبة يكشف تفاصيل جديدة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تكريم الزمالك لبطل «قادرون باختلاف» ومنحه عضوية النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ