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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صبرى فواز: كنت رافض تصوير جزء ثان من مسلسل وبينا ميعاد

صبرى فواز
صبرى فواز

حل الفنان صبري فواز والفنانة شيرين رضا ابطال مسلسل وبينا ميعاد ضيفين على برنامج معكم.

واوضح الفنان صبري فواز خلال حواره مع البرنامج المذاع عبر قناة “اون” تقديم الاعلامية منى الشاذلي انه كان رافضا لفكرة تصوير جزء ثاني من مسلسل وبينا ميعاد.

النجاح

وتابع صبري فواز قائلا:" الجزء الاول نجح جدا وكنت رافض تصوير الجزء الثاني خوفا من عدم تحقيق نجاح مثل ما حدث في الجزء الاول".

 

ومن جانبها اشارت شيرين رضا انها كانت رافضه ايضا تصوير الجزء الثاني لنفس السبب ولكن بقراءه السيناريو وجدت ان الاحداث في الجزء الثاني مختلفه وسريعه عن الجزء الاول

الإعلامية منى الشاذلي الفنانة شيرين رضا الفنان صبري فواز برنامج معكم صبرى فواز شيرين رضا مسلسل وبينا ميعاد

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