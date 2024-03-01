الخارجية الصينية: نشعر بالصدمة بسبب استهداف المدنيين في غزة

طالبت الخارجية الصينية دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف القتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
وأوضحت: «نشعر بالصدمة جراء استهداف مدنيين ينتظرون المساعدات الإنسانية في غزة».
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طالبت الخارجية الصينية دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف القتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
وأوضحت: «نشعر بالصدمة جراء استهداف مدنيين ينتظرون المساعدات الإنسانية في غزة».
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